В "Баварии" недовольны решением Левандовского перейти в "Барселону"

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич недоволен решением нападающего Роберта Левандовского перейти в "Барселону".

"Как я могу понять решение Левандовского? Я его поддерживаю на ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я, когда был футболистом, отрабатывал свои контракты до конца. Как игрок, я бы прояснил это внутри клуба и пытался доработать свой контракт", — отметил он.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 33-летнего Левандовсого 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с каталонским клубом контракт до лета 2026 года.

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