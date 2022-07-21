В "Баварии" недовольны решением Левандовского перейти в "Барселону"
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич недоволен решением нападающего Роберта Левандовского перейти в "Барселону".
"Как я могу понять решение Левандовского? Я его поддерживаю на ноль целых ноль десятых процента. И не только потому, что я, когда был футболистом, отрабатывал свои контракты до конца. Как игрок, я бы прояснил это внутри клуба и пытался доработать свой контракт", — отметил он.
Напомним, что "Барселона" заплатила за 33-летнего Левандовсого 45 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с каталонским клубом контракт до лета 2026 года.
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
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|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
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|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
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|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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