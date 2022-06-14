В "Баварии" назвали стоимость Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" намерена получить деньги за Роберта Левандовски.

Как заявил журналист Рамон Салмурри в программе Tot costa на Catalunya Ràdio, за 33-летнего игрока чемпион Германии надеется выручить 50 миллионов евро одним платежом и без рассрочки.

Как известно, каталонская "Барселона" предлагала за польского футболиста 32 млн евро.

В минувшем сезоне лидер атак "Баварии" забил 46 голов в 50 матчах во всех турнирах.

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