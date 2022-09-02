В "Баварии" назвали причину отказа от подписания Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему немецкий клуб отказался подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Роналду является потрясающим человеком. Он оставил свой след в истории футбола. Но мы не рассматривали вариант с его трансфером, так как усиливали другие позиции. Но не стоит жалеть Криштиану. Он добился очень многого", - цитирует Салихамиджича Sky Sport Germany.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти из "Манчестер Юнайтед" в клуб, который выступит в Лиге чемпионов. В связи с этим агент форварда Жорже Мендеш предлагал услуги португальца многим клубам, но везде получит отказ.
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|4
|Челси
|27
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|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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