В "Баварии" назвали причину отказа от подписания Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, почему немецкий клуб отказался подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду является потрясающим человеком. Он оставил свой след в истории футбола. Но мы не рассматривали вариант с его трансфером, так как усиливали другие позиции. Но не стоит жалеть Криштиану. Он добился очень многого", - цитирует Салихамиджича Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти из "Манчестер Юнайтед" в клуб, который выступит в Лиге чемпионов. В связи с этим агент форварда Жорже Мендеш предлагал услуги португальца многим клубам, но везде получит отказ.

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