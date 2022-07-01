В "Баварии" начали игнорировать звонки от "Барселоны"

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В "Баварии" начали игнорировать звонки от "Барселоны"

Фото: твиттер Роберта Левандовского/Автор неизвестен

"Барселона" не может выйти на связь с "Баварией", чтобы обсудить возможность перехода нападающего Роберта Левандовского.

Как  сообщает Suddeutsche Zeitung, официальные лица чемпиона Германии банально не отвечают на телефонные звонки, когда звонит спортивный директор Матеу Алемани.

Испанцы даже отправили предложение в Мюнхен "Бюрофаксом", но пока ответа не было.

В прошлом сезоне поляк сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. 

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