В "Баварии" начали игнорировать звонки от "Барселоны"
Фото: твиттер Роберта Левандовского/Автор неизвестен
"Барселона" не может выйти на связь с "Баварией", чтобы обсудить возможность перехода нападающего Роберта Левандовского.
Как сообщает Suddeutsche Zeitung, официальные лица чемпиона Германии банально не отвечают на телефонные звонки, когда звонит спортивный директор Матеу Алемани.
Испанцы даже отправили предложение в Мюнхен "Бюрофаксом", но пока ответа не было.
В прошлом сезоне поляк сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20