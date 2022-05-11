В "Баварии" может случится конфликт между тренером и спортивным директором

Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен

У главного тренера мюнхенской "Баварии" Юлиана Нагельсманна сложились трудные отношения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, высшее руководство немецкого гранда всерьез обеспокоено сложившейся ситуацией.

Отмечается, что в клубе считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.

Напомним, что в результате прошлого конфликта Флик покинул "Баварию" и сейчас является главным тренером сборной Германии.

В этом мюнхенцы уверенно выиграли Бундеслигу, однако вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Также не пропустите: Хави прокомментировал победу над "Сельтой". | https://dailysports.net