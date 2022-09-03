В "Баварии" категорично высказались о будущем Мусиалы
Фото: твиттер Джамала Мусиалы/Автор неизвестен
"Бавария" не будет продавать форварда Джамала Мусиалу даже за сто миллионов евро.
Такое заявление сделал директор клуба Хасан Салихамиджич.
"100 миллионов евро за Мусиалу? Джамал не продается", — цитирует функционера Sky Sport.
Отметим, что 19-летний нападающий принял участие в трех матчах нового сезона, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20