В "Баварии" категорично высказались о будущем Мусиалы

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В "Баварии" категорично высказались о будущем Мусиалы

Фото: твиттер Джамала Мусиалы/Автор неизвестен

"Бавария" не будет продавать форварда Джамала Мусиалу даже за сто миллионов евро.

Такое заявление сделал директор клуба Хасан Салихамиджич.

"100 миллионов евро за Мусиалу? Джамал не продается", — цитирует функционера Sky Sport.

Отметим, что 19-летний нападающий принял участие в трех матчах нового сезона, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. 

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