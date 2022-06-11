В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе

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В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе

Бывший президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о сложном финансовом положении в каталонском клубе.

По его информации, 16 июня состоится ещё одна важная Ассамблея делегатов, на которой будут пытаться воскресить "мёртвую команду".

"Ситуация по-прежнему критичная, но преимущество по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что мы знаем, где находимся, и какая у нас проблема.

Мы знаем, из-за чего случилась эта драма. Задолженность — € 500 млн. К этому долгу можно было бы добавить около € 150 млн убытков, если бы мы ничего не делали. Однажды я уже говорил — если кто-то хочет помочь клубу, дайте € 500 млн. Это то, что нам нужно, чтобы спасти "Барселону", — приводит слова Ромеу Sport.es. 

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