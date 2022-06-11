В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе
Бывший президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о сложном финансовом положении в каталонском клубе.
По его информации, 16 июня состоится ещё одна важная Ассамблея делегатов, на которой будут пытаться воскресить "мёртвую команду".
"Ситуация по-прежнему критичная, но преимущество по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что мы знаем, где находимся, и какая у нас проблема.
Мы знаем, из-за чего случилась эта драма. Задолженность — € 500 млн. К этому долгу можно было бы добавить около € 150 млн убытков, если бы мы ничего не делали. Однажды я уже говорил — если кто-то хочет помочь клубу, дайте € 500 млн. Это то, что нам нужно, чтобы спасти "Барселону", — приводит слова Ромеу Sport.es.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14