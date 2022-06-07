В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат

Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта все же ввел новые финансовые ограничения в каталонском клубе, сообщает AS.

Источник пишет, что теперь в клубе установлен потолок зарплат для игроков — не более 10 миллионов евро.

Лапорта надеется, что после введения такого правила каталонский клуб сможет существенно снизить зарплатную ведомость.

Примечательно, что из-за нового потолка зарплат "Барселона" не смогла пригласить защитника Антонио Рюдигера и форварда Мохамеда Салаха.

Ожидается, что новое ограничение распространяется и на нынешних игроков клуба.

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