В "Барселоне" установили жесткий потолок зарплат
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта все же ввел новые финансовые ограничения в каталонском клубе, сообщает AS.
Источник пишет, что теперь в клубе установлен потолок зарплат для игроков — не более 10 миллионов евро.
Лапорта надеется, что после введения такого правила каталонский клуб сможет существенно снизить зарплатную ведомость.
Примечательно, что из-за нового потолка зарплат "Барселона" не смогла пригласить защитника Антонио Рюдигера и форварда Мохамеда Салаха.
Ожидается, что новое ограничение распространяется и на нынешних игроков клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14