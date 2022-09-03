В "Барселоне" расстроены продажей Обамеянга

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В "Барселоне" расстроены продажей Обамеянга

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави расстроен уходом из команды форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как известно, 33-летний габонец в последний день трансферного стал игроком лондонского "Челси".

"Что касается Обамеянга, то мне очень жаль, так как этот футболист много помогал нам на поле и за его пределами. Он замечательный. Статистика у него невероятная, а как человек, он сокровище, всегда с улыбкой", — цитирует AS Хави.

Обамеянг стал игроком "Барселоны" в январе 2022 года. Всего он провел 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

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