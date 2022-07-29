В "Барселоне" рассказали, когда может вернуться Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в очередной раз подтвердил, что клуб надеется вернуть в свой состав форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.

Он надеется, что футболист закончит карьеру в каталонском клубе.

"Понятно, что этап Лео в "Барсе" закончился не так, как нам всем хотелось бы. Я чувствую себя ответственным за этот исход события. Но я также продолжаю считать, что это временный конец и мы воплотим своё стремление в жизнь.

У нас перед этим футболистом явный моральный долг, и я хотел бы, чтобы конец его карьеры пришёлся на футболку "Барселоны" и чтобы ему аплодировали во всех сферах жизни", — сказал он.

35-летний Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 годы. Всего он провел за клуб 776 матчей во всех турнирах, забил 670 голов и отдал 302 результативные передачи. Контракт форварда с ПСЖ действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" минимально обыграла "Реал". | https://dailysports.net