В "Барселоне" подтвердили снижение зарплат футболистам
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
В "Барселоне" все же решили пойти на снижение зарплат футболистов.
Как заявил вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу, в "Барсе" понимают, что некоторые игроки захотят уйти в случае изменений условий контракта.
"С каждым игроком мы будем вести переговоры в индивидуальном порядке.
Ситуация с ветеранами команды будет развиваться в соответствии с интересами клуба. В первую очередь мы пообщаемся с футболистами, у которых самые большие контракты.
Решение [об уходе] принимает сам игрок. У футболистов есть какие-то соглашения, которые кто-то подписал за них. Здесь речь о том, что кто-то кладет руку в их карман. В этом нет ничего такого.
Мы не можем позволить себе некоторые вещи и должны дать этому оценку. Они никого не обманули, а "Барса" соблюдала условия их контрактов. Теперь мы должны вести с ними переговоры", – сказал Ромеу в интервью El món a RAC1.
Не пропустите: Фати хочет провести всю карьеру в "Барселону". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Спартак" выкупил права на полузащитника "Янг Бойз"
-
"Краснодар" начал переговоры по трансферу Агаларова
-
Мамаев и Жирков покинули "Химки"
-
В "Барселоне" подтвердили снижение зарплат футболистам
-
Сантуш рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч с Испанией
-
Рюдигер рассказал о своих впечатлениях от перехода в "Реал"
-
"Рома" поставила ультиматум Мхитаряну
-
Геркус дал совет "Спартаку" по поводу Ваноли
-
СМИ озвучили зарплату Фамейе в "Рубине"
-
Широкова удалили после матча детских команд
-
Лаутаро Мартинес рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
Чемпионский кубок РПЛ останется в "Зените" навсегда
-
Марсело получил заманчивое предложение из Франции
-
Иско отказал итальянским грандам
-
Сборная Колумбии получила нового главного тренера
-
В "Динамо" ответили на слухи о приглашении Карпина
-
Луи ван Гал рассказал, почему де Брюйне не получит "Золотой мяч"
-
Луис Энрике назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022
-
Роналду продлил свою безголевую серию в сборной Португалии
-
Карпин может стать новым тренером московского "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14