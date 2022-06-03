В "Барселоне" подтвердили снижение зарплат футболистам

Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен

В "Барселоне" все же решили пойти на снижение зарплат футболистов.

Как заявил вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу, в "Барсе" понимают, что некоторые игроки захотят уйти в случае изменений условий контракта.

"С каждым игроком мы будем вести переговоры в индивидуальном порядке.

Ситуация с ветеранами команды будет развиваться в соответствии с интересами клуба. В первую очередь мы пообщаемся с футболистами, у которых самые большие контракты.

Решение [об уходе] принимает сам игрок. У футболистов есть какие-то соглашения, которые кто-то подписал за них. Здесь речь о том, что кто-то кладет руку в их карман. В этом нет ничего такого.

Мы не можем позволить себе некоторые вещи и должны дать этому оценку. Они никого не обманули, а "Барса" соблюдала условия их контрактов. Теперь мы должны вести с ними переговоры", – сказал Ромеу в интервью El món a RAC1.

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