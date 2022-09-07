В "Барселоне" ответили на слухи об интересе к российскому футболисту

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Представители испанской "Барселоны" не смогли подтвердить слухи об интересе клуба к футболисту московского "Динамо" Арсену Захаряну.

"Интерес "Барселоны" к Захаряну? Мы не будем комментировать слухи на трансферном рынке, только официальную информацию", – говорится в заявлении пресс-службы "Барселоны".

О возможном трансфере ранее сообщало издание Sport.es.

Также в СМИ писали, что футболистом интересуются "Реал" и "Челси".

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