В "Барселоне" определились с игровым номером Левандовски
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Барселона" настаивает на том, чтобы новичок команды Роберт Левандовски играл под 9-м номером.
Как пишет Diario Sport, другие варианты в клубе не рассматривают, несмотря на то, что номер сейчас занят Мемфисом Депаем.
Нападающий сборной Нидерландов в то же время уже осведомлен о том, что должен найти новый клуб.
Не пропустите: Депай отказал английскому топ-клубу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А
-
Фанаты "Атлетико" резко отреагировали на возможный переход Роналду
-
"Спартак" отказался от подписания Черышева
-
ФИФА ввела квоты для журналистов на ЧМ-2022: сколько получит Россия
-
В "Барселоне" определились с игровым номером Левандовски
-
Черышев рассказал о том, как идут поиски нового клуба
-
В "Торино" ответили на слухи о приглашении Мозеса
-
На матче "Спартака" откроют памятник Игорю Нетто
-
Лаксальт решил остаться в "Динамо"
-
Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время
-
Агент Роналду просит "МЮ" отпустить игрока в аренду
-
Ключевой футболист "Аталанты" провалил допинг-тест
-
На Вернера претендуют три клуба
-
В "Зените" рассказали о травмированных футболистах
-
В "Баварии" рассказали, почему не приглашают Роналду
-
Дибала побил рекорд Роналду по продаже футболок в Италии
-
Хави неожиданно расхвалил Пьянича
-
"Аякс" передумал продавать своего лидера в "МЮ"
-
Анчелотти недоволен формой Бензема
-
"Вест Хэм" объявил о переходе трансферной цели "ПСЖ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14