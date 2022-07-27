В "Барселоне" определились с игровым номером Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" настаивает на том, чтобы новичок команды Роберт Левандовски играл под 9-м номером.

Как пишет Diario Sport, другие варианты в клубе не рассматривают, несмотря на то, что номер сейчас занят Мемфисом Депаем.

Нападающий сборной Нидерландов в то же время уже осведомлен о том, что должен найти новый клуб.

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