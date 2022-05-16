В "Барселоне" недовольны тер Штегеном. Немец может уйти

Фото: твиттер тер Штегена\Автор неизвестен

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может покинуть каталонский клуб, сообщает издание Sport.

По информации источника, если "Барса" получит хорошее экономическое предложение по вратарю, то продаст его, так как не очень довольна его игрой в нынешнем сезоне.

Отмечается, что в каталонском гранде рассчитывают, что Иньяки Пенья станет вторым номером в следующем сезоне, а Нето покинет команду.

В этом сезоне тер Штеген сыграл в 48 матах во всех турнирах, в которых пропустил 55 голов.

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