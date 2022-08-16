В "Барселоне" недовольны поведением де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" недовольно поведением голландского полузащитника Френки де Йонга, который отказывается от перехода в другой клуб, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в каталонском клубе полагают, что футболист таким образом пытается добиться более высокой зарплаты от заинтересованных в нем "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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