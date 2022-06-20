В "Барселоне" крайне обеспокоены состоянием Фати

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В "Барселоне" крайне обеспокоены состоянием Фати

Фото: твиттер Ансу Фати/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" опасается, что нападающий Ансу Фати не сможет вернуться на прежний уровень по состоянию здоровья, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в клубе сожалеют, что полгода назад не настояли на проведении футболистом очередной операции, а вместо этого разрешили ему лечиться консервативным способом. В связи с этим форвард значительно ухудшил свои показатели в выносливости, скорости и мощи.

При этом главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес все еще рассчитывает на игрока.

В минувшем сезоне 19-летний Фати провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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