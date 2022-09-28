В "Атлетико" выбрали неожиданного игрока месяца
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком клуба в сентябре.
Опрос проводился среди болельщиков мадридского клуба.
Интересно, что в текущем месяце на счету форварда один гол в 5 матчах. Интересно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты. Единственный гол он забил в ворота "Порту" в Лиге чемпионов (2:1).
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
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|Хетафе
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14