В "Атлетико" выбрали неожиданного игрока месяца

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В "Атлетико" выбрали неожиданного игрока месяца

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн признан лучшим игроком клуба в сентябре.

Опрос проводился среди болельщиков мадридского клуба.

Интересно, что в текущем месяце на счету форварда один гол в 5 матчах. Интересно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты. Единственный гол он забил в ворота "Порту" в Лиге чемпионов (2:1).

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