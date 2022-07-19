В "Атлетико" ответили на слухи о подписании Роналду

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В "Атлетико" ответили на слухи о подписании Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о возможном трансфере форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как передает As, в данный момент "матрасники" не могут позволить себе трансфер такого футболиста.

Сам Симеоне признался, что был бы не против иметь в команде такого футболиста. В то же время Роналду высокого мнения о тренере "Атлетико".

Источник уточняет, что между сторонами были неформальные контакты, но не более того.

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