В "Атлетико" определились с будущим Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн останется в команде.

Как рассказал президент клуба Энрике Сересо, француз является важным членом команды.

"Не стоит искать странные повороты. У нас хороший состав, который укомплектован качественными игроками. Да, мы уступили "Вильярреалу", но в понедельник нас ждет матч с "Валенсией", все будет хорошо", — приводит слова президента "Атлетико" Mundo Deportivo.

Напомним, что француз играет в мадридском клубе в аренде до лета 2023 года, права на него принадлежат "Барселоне".

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