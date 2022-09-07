В "Атлетико" объяснили, почему Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Президент "Атлетико" Энрике Сересо рассказал, почему французский нападающий Антуан Гризманн выходит на поле только после 60-й минуты.

"Я не давал распоряжение не выпускать Антуана до 60-й минуты. Гризманн является классными футболистом, а я рад, что он играет за "Атлетико". Я могу сказать, что никогда не вмешиваюсь в вопросы выбора состава", - приводит слова Сересо AS.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" не хочет платить "Барселоне" 40 миллионов евро за выкуп трансфера 31-летнего Гризманна. Мадридцы будут обязаны заплатить такую сумму, если форвард будет играть не менее 45 минут в 50 процентах матчей за два сезона.

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