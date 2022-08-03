В "Аталанте" рассказали о ситуации с Миранчуком

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В "Аталанте" рассказали о ситуации с Миранчуком

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико поделился мнением о будущем в команде российского полузащитника Алексея Миранчука.

"Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже", - приводит слова Д’Амико "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход игрока в "Торино" на правах аренды.

26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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