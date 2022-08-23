В "Аталанте" озвучили "ценник" на Малиновского
Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский встретился с генеральным директором бергамского клуба Лукой Перкасси, чтобы обсудить свое будущее.
По данным Sport Italia, руководство не хочет отпускать Руслана в другой клуб. В то же время сам футболист готов пойти в "Тоттенхэм" в аренду, но не заинтересован в трансфере в "Марсель".
Ожидается, что "Аталанта" получит за игрока сборной Украины 18-20 миллионов евро, но пока ни одного предложения о продаже не поступало.
Не пропустите: "Наполи" арендовал хавбека "Тоттенхэма". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Руководитель "Баварии" высказался о слухах, связанных с Роналду
-
"Барселона" и "Боруссия" Дортмунд могут обменяться защитниками
-
"Тоттенхэм" не может договориться с "Аталантой" по трансферу Малиновского
-
Насри предложил решение "проблемы Роналду"
-
Ансальди стал одноклубником Буффона
-
"Истанбул Башахшехир" подписал бывшего форварда "Челси"
-
Пепе может перейти из "Арсенала" в другой клуб АПЛ
-
"Челси" хочет купить одного из лидеров "Милана"
-
Кавани может перейти в "Валенсию"
-
Каземиро назвал свой цель в "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" сделал "Барселоне" недостаточное предложение по Обамеянгу
-
"Заря" уверенно обыграла "Ворсклу" в чемпионате Украины
-
Бывший наставник "Шахтера" может возглавить "Монцу"
-
В "Аталанте" озвучили "ценник" на Малиновского
-
"МЮ" хочет подписать вратаря сборной Германии
-
Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции
-
"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ
-
"Милан" представил форму необычного цвета
-
Защитнику "Сити" Менди грозит пожизненный срок
-
"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17