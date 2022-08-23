В "Аталанте" озвучили "ценник" на Малиновского

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В "Аталанте" озвучили "ценник" на Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский встретился с генеральным директором бергамского клуба Лукой Перкасси, чтобы обсудить свое будущее.

По данным Sport Italia, руководство не хочет отпускать Руслана в другой клуб. В то же время сам футболист готов пойти в "Тоттенхэм" в аренду, но не заинтересован в трансфере в "Марсель".

Ожидается, что "Аталанта" получит за игрока сборной Украины 18-20 миллионов евро, но пока ни одного предложения о продаже не поступало.

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