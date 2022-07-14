В "Аталанте" ответили на слухи об уходе Миранчука

Теги алексей миранчукаталанта

В "Аталанте" ответили на слухи об уходе Миранчука

Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико не подтвердил слухи об уходе российского хавбека Алексея Миранчука.

В СМИ накануне сообщали, что игрок сборной России интересен "Роме".

"К нам не поступало обращений от римской "Ромы" по переходу Миранчука", — сказал Тони Д’Амико.

В минувшем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Наполи" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"

"Крылья Советов" могут арендовать 19-летнего нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов