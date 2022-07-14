В "Аталанте" ответили на слухи об уходе Миранчука
Фото: твиттер Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико не подтвердил слухи об уходе российского хавбека Алексея Миранчука.
В СМИ накануне сообщали, что игрок сборной России интересен "Роме".
"К нам не поступало обращений от римской "Ромы" по переходу Миранчука", — сказал Тони Д’Амико.
В минувшем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Главные новости дня: 13 июля
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