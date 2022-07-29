В "Аталанте" ответили на слухи о переходе Миранчука в "Торино"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

В "Аталанте" не подтвердили слухи о намерении "Торино" подписать российского футболиста Алексея Миранчука.

"Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого, и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем", – сказал журналистам спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико.

26-летний Миранчук в прошлом сезоне провел за "Аталанту" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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