В "Арсенале" назвали имя лучшего футболиста по итогам сезона

Фото: твиттер Букайо Сака\Автор неизвестен

Полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака получил звание лучшего игрока команды по итогам сезона.

Как сообщает пресс-служба клуба, за талантливого футболиста отдали 58% голосов болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста года.

В минувшем сезоне 20-летний футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

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