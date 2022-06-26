В АПЛ сменили руководителя судейского корпуса

Экс-арбитр Говард Уэбб станет новым руководителем судейского корпуса АПЛ.

51-летний англичанин в должности сменит Майкла Райли, руководившего арбитрами лиги 13 лет.

Уэбб в данный момент также возглавляет судейский корпус американской МЛС с 2017 года, ранее он занимал аналогичную должность в Саудовской Аравии.

В качестве рефери Уэбб обслужил 296 матчей АПЛ с 2003 по 2014 год.

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