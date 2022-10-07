В Англии требуют исключения Холанда из АПЛ по необычной причине

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В Англии требуют исключения Холанда из АПЛ по необычной причине

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В Англии открыли петицию об исключении норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда из местного первенства.

В петиции говорится, что такому футболисту не место в АПЛ, так как он робот.

"Выкиньте Эрлинга Холанда из Премьер-лиги, он робот!", - написал автор петиции.

Интересно, что петицию уже подписали более 400 тысяч человек.

Скорее всего, петиция была отправлена болельщиками "Манчестер Юнайтед", после очного матча с "Манчестер Сити", в котором Холанд забил три гола.

В данный момент у Холанда 20 голов в 12 играх во всех соревнованиях.

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