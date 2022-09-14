В Англии предложили проводить матч всех звезд

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В Англии предложили проводить матч всех звезд

Фото: твиттер Тодда Боэли/Автор неизвестен

Совладелец лондонского "Челси" Тодд Боэли предложил проводить в Премьер-лиге матч всех звезд.

"Надеюсь, что АПЛ возьмет несколько уроков из американского спорта. Почему бы не провести турнир с участием четырех команд из нижней части таблицы? Почему в АПЛ нет матча всех звезд? Можно было бы провести матч звезд Севера против Юга в АПЛ, чтобы получить дополнительные деньги. Всем должна понравиться идея с увеличением прибыли", - приводит слова Боэли Daily Mail.

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