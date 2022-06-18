В Англии назвали топ-10 худших трансферов в истории "Челси"
Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Британское издание Daily Mail назвало десять худших трансферов в истории лондонского "Челси".
Первое место занял нападающий Ромелу Лукаку, за которого лондонцы в прошлом году заплатили 113 миллионов евро. Вторым стал нападающий Альваро Мората, который в 2017 году обошелся клубу в 66 миллионов евро. В топ-3 также попал вратарь Кепа Аррисабалага, за которого клуб в 2018 году заплатил 80 миллионов евро.
Топ-10 худших трансферов в истории "Челси" по версии Daily Mail выглядит так:
1. Ромелу Лукаку (2021, 113 миллионов евро).
2. Альваро Мората (2017, 66 млн)
3. Кепа Аррисабалага (2018, 80 млн)
4. Тьемуэ Бакайоко (2017, 40 млн)
5. Дэниэл Дринкуотер (2017, 38 млн)
6. Андрей Шевченко (2006, 44 млн)
7. Абдул Рахман Баба (2015, 26 млн)
8. Миши Батшуайи (2016, 39 млн)
9. Фернандо Торрес (2011, 59 млн)
10. Тимо Вернер (2020, 53 млн).
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|Арсенал Лондон
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