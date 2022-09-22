В Англии могут перенести время начала матчей в целях экономии

Английские клубы рассматривают вариант, при котором матчи чемпионата страны начинаться в обеденное время из-за энергетического кризиса.

Как сообщает Daily Mail, руководство лиг и Кубка Англии будет рассматривать перенос игр на обеденное время.

По данным источника, 63% из 40 клубов готовы рассмотреть возможность более раннего начала матчей, чтобы помочь сократить счета за электроэнергию.

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