В Англии футболиста удалили за то, что он помочился во время матча
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Вратарь клуба 9-го английского дивизиона "Блэкфилд и Лэнгли" Коннор Масеко получил курьезную красную карточку.
Стража ворот удалили за то, что он помочился на живую изгородь во время отборочного матча первого раунда Кубка Англии.
Как сообщает The Guardian, вратарь получил красную карточку на 76-й минуте матча с "Шептон Маллет".
Когда мяч ушёл за пределы поля, Масеко решил сходить в туалет, и он решил подойти к изгороди и справить нужду. Игроки "Шептон Маллет" обратили на это внимание судьи, а тот удалил вратаря.
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