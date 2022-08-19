В "Адана Демирспор" рассказали, сколько ждут голов от Дзюбы
Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен
Спортивный директор "Адана Демирспор" рассказал о том, чего в клубе ожидают от известного российского футболиста Артема Дзюбы.
"Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.
Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть", – заявил Гекхан Гектюрк.
Напомним, что Дзюба перебрался в турецкий клубе 18 августа.
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|Антальяспор
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|Касимпаса
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|Малатия Беледийеспор
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|28
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|Коньяспор
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