В "Адана Демирспор" рассказали, сколько ждут голов от Дзюбы

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В "Адана Демирспор" рассказали, сколько ждут голов от Дзюбы

Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Адана Демирспор" рассказал о том, чего в клубе ожидают от известного российского футболиста Артема Дзюбы.

"Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть", – заявил Гекхан Гектюрк.

Напомним, что Дзюба перебрался в турецкий клубе 18 августа.

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