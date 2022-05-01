Уверенные победы "Аякса" и ПСВ: результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов

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Уверенные победы "Аякса" и ПСВ: результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Нидерландов. Лидеры турнира "Аякс" и ПСВ победили "Зволле" и "Виллем II" соответственно, и продолжают борьбу за чемпионство.

"Аякс" - "Зволле" - 3:0 (1:0)
Голы: Тадич, 30 - 1:0, Классен, 51 - 2:0, Классен, 80 - 3:0

ПСВ - "Виллем II" - 4:2 (3:1)
Голы: Доан, 2 - 1:0, Гакпо, 31 - 2:0, Наннели, 44 - 2:1, Захави, 45+2 - 3:1, Кабангу, 50 - 3:2, Даммерс, 60 (автогол) - 4:2

"Фортуна" - "Фейеноорд" - 1:3 (0:2)
Голы: Гертруйда, 8 - 0:1, Гертруйда, 25 - 0:2, Нелсон, 52 - 0:3, Флемминг, 70 - 1:3

"Гоу Эхед Иглз" - "Витесс" - 1:2 (1:1)
Голы: Опенда, 13 - 0:1, Лидберг, 35 - 1:1, Опенда, 69 - 1:2

"Херенвен" - "Камбур" - 3:3 (2:1)
Голы: Таири, 2 - 1:0, Улдрикис, 12 - 1:1, ван Хойдонк, 34 - 2:1, Маулун, 64 (с пенальти) - 2:2, Паулиссен, 90+3 - 2:3, ван Акен, 90+5 - 3:3

"Спарта" - АЗ - 1:1 (0:0)
Голы: Павлидис, 48 - 0:1, ван Кройв, 90+3 - 1:1

"Хераклес" - "Твенте" - 1:1 (1:1)
Голы: Фадига, 36 - 1:0, Смал, 45+2 - 1:1

"Утрехт" - НЕК - 1:0 (0:0)
Гол: Дувикас, 77 - 1:0

"Ваалвейк" - "Гронинген" - 3:1 (3:0)
Голы: Стоккерс, 16 - 1:0, Стоккерс, 25 - 2:0, ван дер Венне, 39 - 3:0, Ларсен, 58 - 3:1

Положение команд: "Аякс" - 78, ПСВ - 74, "Фейеноорд" - 67, "Твенте" - 62, АЗ - 59, "Витесс" - 47, "Утрехт" - 45, "Гронинген", "Гоу Эхед Иглз" - 36, "Херенвен", НЕК - 35, "Хераклес", "Камбур" - 34, "Ваалвейк" - 31, "Фортуна" - 29, "Зволле", "Спарта", "Виллем II" - 26.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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