Уверенные победы "Аякса" и ПСВ: результаты 31-го тура чемпионата Нидерландов
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Нидерландов. Лидеры турнира "Аякс" и ПСВ победили "Зволле" и "Виллем II" соответственно, и продолжают борьбу за чемпионство.
"Аякс" - "Зволле" - 3:0 (1:0)
Голы: Тадич, 30 - 1:0, Классен, 51 - 2:0, Классен, 80 - 3:0
ПСВ - "Виллем II" - 4:2 (3:1)
Голы: Доан, 2 - 1:0, Гакпо, 31 - 2:0, Наннели, 44 - 2:1, Захави, 45+2 - 3:1, Кабангу, 50 - 3:2, Даммерс, 60 (автогол) - 4:2
"Фортуна" - "Фейеноорд" - 1:3 (0:2)
Голы: Гертруйда, 8 - 0:1, Гертруйда, 25 - 0:2, Нелсон, 52 - 0:3, Флемминг, 70 - 1:3
"Гоу Эхед Иглз" - "Витесс" - 1:2 (1:1)
Голы: Опенда, 13 - 0:1, Лидберг, 35 - 1:1, Опенда, 69 - 1:2
"Херенвен" - "Камбур" - 3:3 (2:1)
Голы: Таири, 2 - 1:0, Улдрикис, 12 - 1:1, ван Хойдонк, 34 - 2:1, Маулун, 64 (с пенальти) - 2:2, Паулиссен, 90+3 - 2:3, ван Акен, 90+5 - 3:3
"Спарта" - АЗ - 1:1 (0:0)
Голы: Павлидис, 48 - 0:1, ван Кройв, 90+3 - 1:1
"Хераклес" - "Твенте" - 1:1 (1:1)
Голы: Фадига, 36 - 1:0, Смал, 45+2 - 1:1
"Утрехт" - НЕК - 1:0 (0:0)
Гол: Дувикас, 77 - 1:0
"Ваалвейк" - "Гронинген" - 3:1 (3:0)
Голы: Стоккерс, 16 - 1:0, Стоккерс, 25 - 2:0, ван дер Венне, 39 - 3:0, Ларсен, 58 - 3:1
Положение команд: "Аякс" - 78, ПСВ - 74, "Фейеноорд" - 67, "Твенте" - 62, АЗ - 59, "Витесс" - 47, "Утрехт" - 45, "Гронинген", "Гоу Эхед Иглз" - 36, "Херенвен", НЕК - 35, "Хераклес", "Камбур" - 34, "Ваалвейк" - 31, "Фортуна" - 29, "Зволле", "Спарта", "Виллем II" - 26.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23