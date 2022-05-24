Уткин прокомментировал уход Дзюбы из "Зенита"
Фото: твиттер Дзюбы\Автор неизвестен
Журналист и блоггер Василий Уткин поделился мнением об уходе нападающего Артема Дзюбы из петербургского "Зенита".
"Последние туры чемпионатов – это время, когда те, кто уходит, прощаются на стадионе. Дзюбе никто не предложил попрощаться на стадионе.
Да, это было в Нижнем Новгороде, но, во-первых, там был сектор с болельщиками, а во-вторых, была и предпоследняя игра. Меня вот это удивило, причем с обеих сторон.
Куда бы ему отправиться? В "Сочи" есть деньги.
"Динамо"? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Многое зависит от ухода или неухода Тюкавина, но как звучит проект: Смолов и Дзюба в одной команде! Но, честно говоря, ни секунды не думаю, что Дзюба окажется в "Динамо", – сказал Уткин.
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