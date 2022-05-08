Успехи "Спартака" и "Зенита", позор "Динамо", неудача ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победы "Спартака" и "Зенита" над "Уралом" и "Химками", разгромное поражение "Динамо" от "Крыльев Советов", а также успех "Сочи" в матче с ЦСКА.
"Урал" - "Спартак" - 1:3 (0:3)
Голы: Николсон, 11 - 0:1, Николсон, 26 - 0:2, Мозес, 30 - 0:3, Гогличидзе, 55 - 1:3
"Зенит" – "Химки" - 1:0 (1:0)
Гол: Сергеев, 13 - 1:0
"Арсенал" Тула – "Краснодар" - 1:1 (1:0)
Голы: Кангва, 19 - 1:0, Сперцян, 76 (с пенальти) - 1:1
ЦСКА – "Сочи" - 0:1 (0:1)
Гол: Макарчук, 10 - 0:1
"Локомотив" – "Рубин" - 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 87 (с пенальти) - 1:0
"Уфа" – "Ростов" - 0:0
"Нижний Новгород" – "Ахмат" - 0:1 (0:0)
Гол: Трошечкин, 74 - 0:1
"Крылья Советов" – "Динамо" - 5:2 (1:1)
Голы: Глушенков, 22 - 1:0, Бальбуэна, 41 - 1:1, Сарвели, 55 - 2:1, Глушенков, 71 - 3:1, Грулев, 74 - 3:2, Зиньковский, 80 - 4:2, Пиняев, 90 - 5:2
Положение команд: "Зенит" - 64, "Динамо", "Сочи" - 52, ЦСКА - 47, "Краснодар" - 46, "Локомотив" - 44, "Крылья Советов" - 41, "Ахмат" - 38, "Спартак" - 37, "Ростов" - 35, "Нижний Новгород", "Химки", "Рубин" - 29, "Урал" - 27, "Уфа" - 24, "Арсенал" - 23.
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