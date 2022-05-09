Успехи "Милана" и "Интера", провал "Ювентуса": результаты 36-го тура Серии А

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Успехи "Милана" и "Интера", провал "Ювентуса": результаты 36-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 36-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Вероной" и "Эмполи", а также неожиданное поражение "Ювентуса" от "Дженоа".

"Верона" – "Милан" - 1:3 (1:1)
Голы: Фараони, 38 - 1:0, Тонали, 45 - 1:1, Тонали, 49 - 1:2, Флоренци, 86 - 1:3

"Интер" – "Эмполи" - 4:2 (2:2)
Голы: Пинамонти, 5 - 0:1, Аслани, 28 - 0:2, Романьоли, 40 (автогол) - 1:2, Мартинес, 45 - 2:2, Мартинес, 64 - 3:2, Санчес, 90+4 - 4:2

"Дженоа" – "Ювентус" - 2:1 (0:0)
Голы: Дибала, 48 - 0:1, Гудмундссон, 87 - 1:1, Кришито, 90+6 (с пенальти) - 2:1

"Торино" - "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Руис, 73 - 0:1

"Специя" – "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Муриэль, 16 - 0:1, Верде, 30 - 1:1, Гимшити, 73 - 1:2, Пашалич, 87 - 1:3

"Салернитана" – "Венеция" - 2:1 (1:0)
Голы: Бонаццоли, 7 (с пенальти) - 1:0, Анри, 58 - 1:1, Верди, 67 - 2:1

"Сассуоло" – "Удинезе" - 1:1 (1:0)
Голы: Скамакка, 6 - 1:0, Нюйтинк, 77 - 1:1

"Лацио" – "Сампдория" - 2:0 (1:0)
Голы: Габаррон, 41 - 1:0, Луис Альберто, 59 - 2:0

"Венеция" – "Болонья" - 4:3 (2:1)
Голы: Анри, 4 - 1:0, Кийин, 19 - 2:0, Орсолини, 45 - 2:1, Арнаутович, 55 - 2:2, Схаутен, 68 - 2:3, Араму, 78 (с пенальти) - 3:3, Юнсен, 90 - 4:3

"Фиорентина" – "Рома" - 2:0 (2:0)
Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Бонавентура, 11 - 2:0

Положение команд: "Милан" - 80, "Интер" - 78, "Наполи" - 73, "Ювентус" - 69, "Лацио" - 62, "Рома", "Фиорентина", "Аталанта" - 59, "Верона" - 52, "Торино", "Сассуоло" - 47, "Удинезе" - 44, "Болонья" - 43, "Эмполи" - 37, "Сампдория", "Специя" - 33, "Салернитана" - 30, "Кальяри" - 29, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 25.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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