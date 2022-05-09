Успехи "Милана" и "Интера", провал "Ювентуса": результаты 36-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 36-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Интера" над "Вероной" и "Эмполи", а также неожиданное поражение "Ювентуса" от "Дженоа".
"Верона" – "Милан" - 1:3 (1:1)
Голы: Фараони, 38 - 1:0, Тонали, 45 - 1:1, Тонали, 49 - 1:2, Флоренци, 86 - 1:3
"Интер" – "Эмполи" - 4:2 (2:2)
Голы: Пинамонти, 5 - 0:1, Аслани, 28 - 0:2, Романьоли, 40 (автогол) - 1:2, Мартинес, 45 - 2:2, Мартинес, 64 - 3:2, Санчес, 90+4 - 4:2
"Дженоа" – "Ювентус" - 2:1 (0:0)
Голы: Дибала, 48 - 0:1, Гудмундссон, 87 - 1:1, Кришито, 90+6 (с пенальти) - 2:1
"Торино" - "Наполи" - 0:1 (0:0)
Гол: Руис, 73 - 0:1
"Специя" – "Аталанта" - 1:3 (1:1)
Голы: Муриэль, 16 - 0:1, Верде, 30 - 1:1, Гимшити, 73 - 1:2, Пашалич, 87 - 1:3
"Салернитана" – "Венеция" - 2:1 (1:0)
Голы: Бонаццоли, 7 (с пенальти) - 1:0, Анри, 58 - 1:1, Верди, 67 - 2:1
"Сассуоло" – "Удинезе" - 1:1 (1:0)
Голы: Скамакка, 6 - 1:0, Нюйтинк, 77 - 1:1
"Лацио" – "Сампдория" - 2:0 (1:0)
Голы: Габаррон, 41 - 1:0, Луис Альберто, 59 - 2:0
"Венеция" – "Болонья" - 4:3 (2:1)
Голы: Анри, 4 - 1:0, Кийин, 19 - 2:0, Орсолини, 45 - 2:1, Арнаутович, 55 - 2:2, Схаутен, 68 - 2:3, Араму, 78 (с пенальти) - 3:3, Юнсен, 90 - 4:3
"Фиорентина" – "Рома" - 2:0 (2:0)
Голы: Гонсалес, 5 (с пенальти) - 1:0, Бонавентура, 11 - 2:0
Положение команд: "Милан" - 80, "Интер" - 78, "Наполи" - 73, "Ювентус" - 69, "Лацио" - 62, "Рома", "Фиорентина", "Аталанта" - 59, "Верона" - 52, "Торино", "Сассуоло" - 47, "Удинезе" - 44, "Болонья" - 43, "Эмполи" - 37, "Сампдория", "Специя" - 33, "Салернитана" - 30, "Кальяри" - 29, "Дженоа" - 28, "Венеция" - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17