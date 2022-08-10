Успехи киевского "Динамо", ПСВ и "Бенфики": результаты квалификации Лиги чемпионов 9 августа

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Успехи киевского "Динамо", ПСВ и "Бенфики": результаты квалификации Лиги чемпионов 9 августа

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

9 августа состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" победило "Штурм", ПСВ переиграл "Монако", "Бенфика" добилась победы над "Мидтъюлландом". Все результаты дня доступны по ссылке.

"Штурм" Австрия – "Динамо" Киев Украина - 1:2 (1:0, 0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Хейлунд, 27 - 1:0, Вивчаренко, 97 - 1:1, Цыганков, 112 - 1:2

ПСВ Нидерланды – "Монако" Монако - 3:2 (1:0, 1:2) - первый матч - 1:1
Голы: Верман, 21 - 1:0, Марипан, 58 - 1:1, Бен-Йеддер, 70 - 1:2, Гутьеррес, 89 - 2:2, де Йонг, 109 - 3:2

"Ференцварош" Венгрия – "Карабах" Азербайджан - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Зубир, 7 - 0:1, Ваджи, 54 - 0:2, Ваджи, 78 - 0:3, Траоре, 86 - 1:3

"Мидтьюлланд" Дания – "Бенфика" Португалия - 1:3 (0:1) - первый матч - 1:4
Голы: Фернандес, 23 - 0:1, Араужу, 56 - 0:2, Систо, 63 - 1:2, Гонсалвеш, 88 - 1:3

"Жальгирис" Литва – "Буде-Глимт" Норвегия - 1:1 (1:0) - первый матч - 0:5
Голы: Кьереме, 39 - 1:0, Мвука, 50 - 1:1

"Виктория Пльзень" Чехия – "Шериф" Молдова - 2:1 (1:0) - первый матч - 2:1
Голы: Климент, 10 - 1:0, Рашид, 47 (с пенальти) - 1:1, Москера, 61 - 2:1

"Аполлон" Кипр – "Маккаби" Хайфа Израиль - 2:0 (2:0) - первый матч - 0:4
Голы: Онженда, 19 - 1:0, Коль, 26 - 2:0

"Пюник" Армения – "Црвена Звезда" Сербия - 0:2 (0:1) - первый матч - 0:5
Голы: Канга, 44 (с пенальти) - 0:1, Павков, 60 - 0:2

"Динамо" Загреб Хорватия – "Лудогорец" Болгария - 4:2 (3:1) - первый матч 2:1
Голы: Дрмич, 13 - 1:0, Оршич, 27 (с пенальти) - 2:0, Оршич, 44 - 3:0, Десподов, 45 - 3:1, Десподов, 49 (с пенальти) - 3:2, Петкович, 87 (с пенальти) - 4:2

"Рейнджерс" Шотландия – "Юнион" Бельгия - 3:0 (1:0) - первый матч - 0:2
Голы: Тавернье, 45 (с пенальти) - 1:0, Чолак, 58 - 2:0, Тилльман, 78 - 3:0

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Главные новости дня: 9 августа

Главные новости дня: 9 августа

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