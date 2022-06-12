Успехи Испании и Норвегии, неудача Португалии: результаты Лиги наций 12 июня
Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен
12 июня состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Испании и Норвегии над Чехией и Швецией, а также поражение Португалии от Швейцарии.
Лига А
Группа 2
Испания – Чехия - 2:0 (1:0)
Голы: Солер, 24 - 1:0, Сарабия, 75 - 2:0
Швейцария – Португалия - 1:0 (1:0)
Гол: Сеферович, 1 - 1:0
Положение команд: Испания - 8, Португалия - 7, Чехия - 4, Швейцария - 3.
Лига В
Группа 4
Норвегия – Швеция - 3:2 (1:0)
Голы: Холанд, 10 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Форсберг, 62 - 2:1, Серлот, 77 - 3:1, Дьекереш, 90+2 - 3:2
Словения – Сербия - 2:2 (0:2)
Голы: Живкович, 8 - 0:1, Митрович, 35 - 0:2, Гнезда-Черин, 48 - 1:2, Шешко, 53 - 2:2
Положение команд: Норвегия - 10, Сербия - 7, Швеция - 3, Словения - 2.
Лига С
Группа 2
Северная Ирландия – Кипр - 2:2 (0:1)
Голы: Какулис, 32 - 0:1, Какулис, 51 - 0:2, Макнейр, 72 - 1:2, Эванс, 90+4 - 2:2
Греция – Косово - 2:0 (0:0)
Голы: Якумакис, 71 - 1:0, Манталос, 90 - 2:0
Положение команд: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 2.
Группа 4
Северная Македония – Гибралтар - 4:0 (4:0)
Голы: Барди, 4 - 1:0, Торилла, 14 (автогол) - 2:0, Миовски, 16 - 3:0, Чурлинов, 31 - 4:0
Грузия – Болгария - 0:0
Положение команд: Грузия - 10, Северная Македония - 7, Болгария - 3, Гибралтар - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4