Успехи Испании и Норвегии, неудача Португалии: результаты Лиги наций 12 июня

Фото: твиттер сборной Норвегии/Автор неизвестен

12 июня состоялись матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победы Испании и Норвегии над Чехией и Швецией, а также поражение Португалии от Швейцарии.

Лига А

Группа 2

Испания – Чехия - 2:0 (1:0)

Голы: Солер, 24 - 1:0, Сарабия, 75 - 2:0

Швейцария – Португалия - 1:0 (1:0)

Гол: Сеферович, 1 - 1:0

Положение команд: Испания - 8, Португалия - 7, Чехия - 4, Швейцария - 3.

Лига В

Группа 4

Норвегия – Швеция - 3:2 (1:0)

Голы: Холанд, 10 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Форсберг, 62 - 2:1, Серлот, 77 - 3:1, Дьекереш, 90+2 - 3:2

Словения – Сербия - 2:2 (0:2)

Голы: Живкович, 8 - 0:1, Митрович, 35 - 0:2, Гнезда-Черин, 48 - 1:2, Шешко, 53 - 2:2

Положение команд: Норвегия - 10, Сербия - 7, Швеция - 3, Словения - 2.

Лига С

Группа 2

Северная Ирландия – Кипр - 2:2 (0:1)

Голы: Какулис, 32 - 0:1, Какулис, 51 - 0:2, Макнейр, 72 - 1:2, Эванс, 90+4 - 2:2

Греция – Косово - 2:0 (0:0)

Голы: Якумакис, 71 - 1:0, Манталос, 90 - 2:0

Положение команд: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 2.

Группа 4

Северная Македония – Гибралтар - 4:0 (4:0)

Голы: Барди, 4 - 1:0, Торилла, 14 (автогол) - 2:0, Миовски, 16 - 3:0, Чурлинов, 31 - 4:0

Грузия – Болгария - 0:0

Положение команд: Грузия - 10, Северная Македония - 7, Болгария - 3, Гибралтар - 1.

Не пропустите: Эриксен может покинуть "Брентфорд". | https://dailysports.net