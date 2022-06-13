Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня

Фото: твиттер сборной Дании/Автор неизвестен

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Дании над Австрией, а также поражение Франции от Хорватии.

Лига А

Группа 1

Франция – Хорватия - 0:1 (0:1)

Гол: Модрич, 5 (с пенальти) - 0:1

Дания – Австрия - 2:0 (2:0)

Голы: Винд, 21 - 1:0, Ольсен, 37 - 2:0

Положение команд: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.

Лига В

Группа 2

Исландия – Израиль - 2:2 (1:1)

Голы: Торстейнссон, 9 - 1:0, Гретарссон, 35 (автогол) - 1:1, Хельгасон, 60 - 2:1, Перец, 66 - 2:2

Положение команд: Израиль - 5 (3), Исландия - 3 (3), Албания - 1 (2).

Лига С

Группа 3

Казахстан – Словакия - 2:1 (2:0)

Голы: Вороговский, 18 - 1:0, Астанов, 39 - 2:0, Беро, 51 - 2:1

Азербайджан – Беларусь - 2:0 (0:0)

Голы: Эмрели, 76 - 1:0, Шейдаев, 90 - 2:0

Положение команд: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.

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