Успехи Дании и Хорватии, неудача Франции: результаты Лиги наций 13 июня
Фото: твиттер сборной Дании/Автор неизвестен
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Дании над Австрией, а также поражение Франции от Хорватии.
Лига А
Группа 1
Франция – Хорватия - 0:1 (0:1)
Гол: Модрич, 5 (с пенальти) - 0:1
Дания – Австрия - 2:0 (2:0)
Голы: Винд, 21 - 1:0, Ольсен, 37 - 2:0
Положение команд: Дания - 9, Хорватия - 7, Австрия - 4, Франция - 2.
Лига В
Группа 2
Исландия – Израиль - 2:2 (1:1)
Голы: Торстейнссон, 9 - 1:0, Гретарссон, 35 (автогол) - 1:1, Хельгасон, 60 - 2:1, Перец, 66 - 2:2
Положение команд: Израиль - 5 (3), Исландия - 3 (3), Албания - 1 (2).
Лига С
Группа 3
Казахстан – Словакия - 2:1 (2:0)
Голы: Вороговский, 18 - 1:0, Астанов, 39 - 2:0, Беро, 51 - 2:1
Азербайджан – Беларусь - 2:0 (0:0)
Голы: Эмрели, 76 - 1:0, Шейдаев, 90 - 2:0
Положение команд: Казахстан - 10, Словакия - 6, Азербайджан - 4, Беларусь - 2.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4