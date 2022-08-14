Успехи "Баварии" и Дортмунда, провал "Байера" Лунева: результаты 2-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом" и "Фрайбургом", а также поражение "Байера" от "Аугсбурга".

"Бавария" – "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)

Голы: Мусиала, 33 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0

"Фрайбург" – "Боруссия" Д - 1:3 (1:0)

Голы: Грегорич, 35 - 1:0, Байно-Гиттенс, 77 - 1:1, Мукоко, 84 - 1:2, Вольф, 88 - 1:3

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 2:2 (1:1)

Голы: Вернер, 36 - 1:0, Дитц, 40 - 1:1, Нкунку, 56 - 2:1, Гвардиол, 72 (автогол) - 2:2

"Майнц" – "Унион" - 0:0

"Хоффенхайм" – "Бохум" - 3:2 (2:2)

Голы: Цоллер, 10 - 0:1, Цоллер, 13 - 0:2, Баумгартнер, 14 - 1:2, Кабак, 23 - 2:2, Даббур, 88 - 3:2

"Герта" – "Айнтрахт" - 1:1 (1:0)

Голы: Сердар, 3 - 1:0, Камада, 48 - 1:1

"Вердер" – "Штутгарт" - 2:2 (1:1)

Голы: Фюллькруг, 4 - 1:0, Эндо, 38 - 1:1, Мвумпа, 77 - 1:2, Берк, 90 - 2:2

"Шальке" – "Боруссия" М - 2:2 (1:0)

Голы: Саласар, 29 - 1:0, Хофманн, 72 - 1:1, Тюрам, 78 - 1:2, Бюльтер, 90 (с пенальти) - 2:2

"Байер" – "Аугсбург" - 1:2 (1:1)

Голы: Йенсен, 15 - 0:1, Арангис, 43 - 1:1, Хан, 82 - 1:2

Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д - 6, "Боруссия" М, "Кельн", "Унион", "Майнц" - 4, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 3, "Вердер", "Штутгарт", "РБ Лейпциг" - 2, "Шальке", "Вольфсбург", "Герта", "Айнтрахт" - 1, "Бохум", "Байер" - 0.

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