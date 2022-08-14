Успехи "Баварии" и Дортмунда, провал "Байера" Лунева: результаты 2-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом" и "Фрайбургом", а также поражение "Байера" от "Аугсбурга".
"Бавария" – "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)
Голы: Мусиала, 33 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0
"Фрайбург" – "Боруссия" Д - 1:3 (1:0)
Голы: Грегорич, 35 - 1:0, Байно-Гиттенс, 77 - 1:1, Мукоко, 84 - 1:2, Вольф, 88 - 1:3
"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 2:2 (1:1)
Голы: Вернер, 36 - 1:0, Дитц, 40 - 1:1, Нкунку, 56 - 2:1, Гвардиол, 72 (автогол) - 2:2
"Майнц" – "Унион" - 0:0
"Хоффенхайм" – "Бохум" - 3:2 (2:2)
Голы: Цоллер, 10 - 0:1, Цоллер, 13 - 0:2, Баумгартнер, 14 - 1:2, Кабак, 23 - 2:2, Даббур, 88 - 3:2
"Герта" – "Айнтрахт" - 1:1 (1:0)
Голы: Сердар, 3 - 1:0, Камада, 48 - 1:1
"Вердер" – "Штутгарт" - 2:2 (1:1)
Голы: Фюллькруг, 4 - 1:0, Эндо, 38 - 1:1, Мвумпа, 77 - 1:2, Берк, 90 - 2:2
"Шальке" – "Боруссия" М - 2:2 (1:0)
Голы: Саласар, 29 - 1:0, Хофманн, 72 - 1:1, Тюрам, 78 - 1:2, Бюльтер, 90 (с пенальти) - 2:2
"Байер" – "Аугсбург" - 1:2 (1:1)
Голы: Йенсен, 15 - 0:1, Арангис, 43 - 1:1, Хан, 82 - 1:2
Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д - 6, "Боруссия" М, "Кельн", "Унион", "Майнц" - 4, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 3, "Вердер", "Штутгарт", "РБ Лейпциг" - 2, "Шальке", "Вольфсбург", "Герта", "Айнтрахт" - 1, "Бохум", "Байер" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20