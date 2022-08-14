Успехи "Баварии" и Дортмунда, провал "Байера" Лунева: результаты 2-го тура Бундеслиги

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Успехи "Баварии" и Дортмунда, провал "Байера" Лунева: результаты 2-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы "Баварии" и дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом" и "Фрайбургом", а также поражение "Байера" от "Аугсбурга".

"Бавария" – "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)
Голы: Мусиала, 33 - 1:0, Мюллер, 43 - 2:0

"Фрайбург" – "Боруссия" Д - 1:3 (1:0)
Голы: Грегорич, 35 - 1:0, Байно-Гиттенс, 77 - 1:1, Мукоко, 84 - 1:2, Вольф, 88 - 1:3

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 2:2 (1:1)
Голы: Вернер, 36 - 1:0, Дитц, 40 - 1:1, Нкунку, 56 - 2:1, Гвардиол, 72 (автогол) - 2:2

"Майнц" – "Унион" - 0:0

"Хоффенхайм" – "Бохум" - 3:2 (2:2)
Голы: Цоллер, 10 - 0:1, Цоллер, 13 - 0:2, Баумгартнер, 14 - 1:2, Кабак, 23 - 2:2, Даббур, 88 - 3:2 

"Герта" – "Айнтрахт" - 1:1 (1:0)
Голы: Сердар, 3 - 1:0, Камада, 48 - 1:1

"Вердер" – "Штутгарт" - 2:2 (1:1)
Голы: Фюллькруг, 4 - 1:0, Эндо, 38 - 1:1, Мвумпа, 77 - 1:2, Берк, 90 - 2:2

"Шальке" – "Боруссия" М - 2:2 (1:0)
Голы: Саласар, 29 - 1:0, Хофманн, 72 - 1:1, Тюрам, 78 - 1:2, Бюльтер, 90 (с пенальти) - 2:2

"Байер" – "Аугсбург" - 1:2 (1:1)
Голы: Йенсен, 15 - 0:1, Арангис, 43 - 1:1, Хан, 82 - 1:2

Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д - 6, "Боруссия" М, "Кельн", "Унион", "Майнц" - 4, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 3, "Вердер", "Штутгарт", "РБ Лейпциг" - 2, "Шальке", "Вольфсбург", "Герта", "Айнтрахт" - 1, "Бохум", "Байер" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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