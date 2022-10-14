Успехи "Арсенала" и "МЮ", позор "Монако", неудача "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 13 октября

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

13 октября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить победы "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" над "Буде-Глимт" и "Омонией", разгромное поражение "Монако" от "Трабзонспора", а также поражение киевского "Динамо" от "Ренна".

Группа А

"Буде-Глимт" Норвегия – "Арсенал" Англия - 0:1 (0:1)

Гол: Сака, 24 - 0:1

ПСВ Нидерланды – "Цюрих" Швейцария - 5:0 (3:0)

Голы: Гутьеррес, 9 - 1:0, Верман, 15 - 2:0, Сангаре, 34 - 3:0, Верман, 55 - 4:0, Эль-Гази, 84 - 5:0

Положение команд: "Арсенал" - 9 (3), ПСВ - 7 (3), "Буде-Глимт" - 4 (4), "Цюрих" - 0 (4).

Группа В

"Динамо" Киев Украина – "Ренн" Франция - 0:1 (0:0)

Гол: Ву, 48 - 0:1

АЕК Кипр – "Фенербахче" Турция - 1:2 (0:1)

Голы: Жоао Педро, 16 - 0:1, Тричковски, 52 (с пенальти) - 1:1, Батшуайи, 80 (с пенальти) - 1:2

Положение команд: "Фенербахче", "Ренн" - 10, АЕК - 3, "Динамо" - 0.

Группа С

"Бетис" Испания – "Рома" Италия - 1:1 (1:0)

Голы: Каналес, 34 - 1:0, Белотти, 53 - 1:1

"Лудогорец" Болгария – ХИК Финляндия - 2:0 (1:0)

Голы: Групер, 38 - 1:0, Рик, 64 - 2:0

Положение команд: "Бетис" - 10, "Лудогорец" - 7, "Рома" - 4, ХИК - 1.

Группа D

"Юнион" Бельгия – "Брага" Португалия - 3:3 (1:3)

Голы: Витинья, 15 - 0:1, Бонифасе, 20 - 1:1, Витинья, 36 - 1:2, Витинья, 41 - 1:3, Ванзейр, 49 - 2:3, Бонифасе, 62 - 3:3

"Унион" Германия – "Мальме" Швеция - 1:0 (0:0)

Гол: Кнохе, 89 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: "Юнион" - 10, "Брага" - 7, "Унион" - 6, "Мальме" - 0.

Группа Е

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Омония" Кипр - 1:0 (0:0)

Гол: Мактомини, 90+3 - 1:0

"Реал Сосьедад" Испания – "Шериф" Молдова - 3:0 (1:0)

Голы: Серлот, 45 - 1:0, Рико, 66 - 2:0, Наварро, 81 - 3:0

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 12, "Манчестер Юнайтед" - 9, "Шериф" - 3, "Омония" - 0.

Группа F

"Фейеноорд" Нидерланды – "Мидтьюлланд" Дания - 2:2 (1:1)

Голы: Мартинес, 16 - 0:1, Тимбер, 32 - 1:1, Ганцко, 48 - 2:1, Святченко, 58 - 2:2

"Лацио" Италия – "Штурм" Австрия - 2:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 45 (с пенальти) - 1:0, Вик, 56 - 1:1, Педро, 71 - 2:1, Вик, 83 - 2:2

Положение команд: "Фейеноорд", "Мидтъюлланд", "Лацио", "Штурм" - 5.

Группа G

"Нант" Франция – "Фрайбург" Германия - 0:4 (0:1)

Голы: Кюблер, 25 - 0:1, Грегорич, 71 - 0:2, Кастеллетто, 81 (автогол) - 0:3, Чжон Ву Ен, 87 - 0:4

"Карабах" Азербайджан – "Олимпиакос" Греция - 0:0

Положение команд: "Фрайбург" - 12, "Карабах" - 7, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 1.

Группа Н

"Трабзонспор" Турция – "Монако" Монако - 4:0 (1:0)

Голы: Сарр, 44 (автогол) - 1:0, Уго, 48 - 2:0, Барди, 57 - 3:0, Трезеге, 69 - 4:0

"Ференцварош" Венгрия – "Црвена Звезда" Сербия - 2:1 (1:0)

Голы: Сакариассен, 23 - 1:0, Митрович, 55 - 1:1, Ммаэ, 61 - 2:1

Положение команд: "Ференцварош" - 9, "Трабзонспор", "Монако" - 6, "Црвена Звезда" - 3.

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