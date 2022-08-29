Успех "Милана", потеря "Ювентуса", поражение "Интера": результаты 3-го тура Серии А

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Успех "Милана", потеря "Ювентуса", поражение "Интера": результаты 3-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Милана" над "Болоньей", ничью "Ювентуса" и "Ромы", а также поражение "Интера" от "Лацио".

"Милан" – "Болонья" - 2:0 (1:0)
Голы: Леау, 21 - 1:0, Жиру, 58 - 2:0

"Верона" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Копмейнерс, 50 - 0:1

"Ювентус" – "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Влахович, 2 - 1:0, Абрахам, 69 - 1:1

"Монца" – "Удинезе" - 1:2 (1:1)
Голы: Кольпани, 32 - 1:0, Бету, 36 - 1:1, Удоджи, 77 - 1:2

"Лацио" – "Интер" - 2:1 (1:0)
Голы: Фелипе Андерсон, 40 - 1:0, Мартинес, 51 - 1:1, Луис Альберто, 75 - 2:1, Педро, 86 - 3:1

"Салернитана" – "Сампдория" - 4:0 (2:0)
Голы: Диа, 7 - 1:0, Бонаццоли, 16 - 2:0, Вильена, 50 - 3:0, Бутхейм, 76 - 4:0

"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0

"Лечче" – "Эмполи" - 1:1 (1:1)
Голы: Паризи, 22 - 0:1, Эспето, 40 - 1:1

"Кремонезе" – "Торино" - 1:2 (0:1)
Голы: Влашич, 17 - 0:1, Радонич, 65 - 0:2, Серникола, 80 - 1:2

"Специя" – "Сассуоло" - 2:2 (2:1)
Голы: Фраттези, 27 - 0:1, Бастони, 30 - 1:1, Нзола, 45 - 2:1, Пинамонти, 50 - 2:2

Положение команд: "Наполи", "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Рома" - 7, "Интер" - 6, "Ювентус", "Фиорентина" - 5, "Салернитана", "Удинезе", "Специя", "Сассуоло" - 4, "Эмполи" - 2, "Лечче", "Болонья", "Верона", "Сампдория" - 1, "Кремонезе", "Монца" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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