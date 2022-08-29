Успех "Милана", потеря "Ювентуса", поражение "Интера": результаты 3-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Милана" над "Болоньей", ничью "Ювентуса" и "Ромы", а также поражение "Интера" от "Лацио".

"Милан" – "Болонья" - 2:0 (1:0)

Голы: Леау, 21 - 1:0, Жиру, 58 - 2:0

"Верона" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)

Гол: Копмейнерс, 50 - 0:1

"Ювентус" – "Рома" - 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 2 - 1:0, Абрахам, 69 - 1:1

"Монца" – "Удинезе" - 1:2 (1:1)

Голы: Кольпани, 32 - 1:0, Бету, 36 - 1:1, Удоджи, 77 - 1:2

"Лацио" – "Интер" - 2:1 (1:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 40 - 1:0, Мартинес, 51 - 1:1, Луис Альберто, 75 - 2:1, Педро, 86 - 3:1

"Салернитана" – "Сампдория" - 4:0 (2:0)

Голы: Диа, 7 - 1:0, Бонаццоли, 16 - 2:0, Вильена, 50 - 3:0, Бутхейм, 76 - 4:0

"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0

"Лечче" – "Эмполи" - 1:1 (1:1)

Голы: Паризи, 22 - 0:1, Эспето, 40 - 1:1

"Кремонезе" – "Торино" - 1:2 (0:1)

Голы: Влашич, 17 - 0:1, Радонич, 65 - 0:2, Серникола, 80 - 1:2

"Специя" – "Сассуоло" - 2:2 (2:1)

Голы: Фраттези, 27 - 0:1, Бастони, 30 - 1:1, Нзола, 45 - 2:1, Пинамонти, 50 - 2:2

Положение команд: "Наполи", "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Рома" - 7, "Интер" - 6, "Ювентус", "Фиорентина" - 5, "Салернитана", "Удинезе", "Специя", "Сассуоло" - 4, "Эмполи" - 2, "Лечче", "Болонья", "Верона", "Сампдория" - 1, "Кремонезе", "Монца" - 0.

Не пропустите: "Рома" подписала чемпиона Европы. | https://dailysports.net