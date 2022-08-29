Успех "Милана", потеря "Ювентуса", поражение "Интера": результаты 3-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победу "Милана" над "Болоньей", ничью "Ювентуса" и "Ромы", а также поражение "Интера" от "Лацио".
"Милан" – "Болонья" - 2:0 (1:0)
Голы: Леау, 21 - 1:0, Жиру, 58 - 2:0
"Верона" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Копмейнерс, 50 - 0:1
"Ювентус" – "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Влахович, 2 - 1:0, Абрахам, 69 - 1:1
"Монца" – "Удинезе" - 1:2 (1:1)
Голы: Кольпани, 32 - 1:0, Бету, 36 - 1:1, Удоджи, 77 - 1:2
"Лацио" – "Интер" - 2:1 (1:0)
Голы: Фелипе Андерсон, 40 - 1:0, Мартинес, 51 - 1:1, Луис Альберто, 75 - 2:1, Педро, 86 - 3:1
"Салернитана" – "Сампдория" - 4:0 (2:0)
Голы: Диа, 7 - 1:0, Бонаццоли, 16 - 2:0, Вильена, 50 - 3:0, Бутхейм, 76 - 4:0
"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0
"Лечче" – "Эмполи" - 1:1 (1:1)
Голы: Паризи, 22 - 0:1, Эспето, 40 - 1:1
"Кремонезе" – "Торино" - 1:2 (0:1)
Голы: Влашич, 17 - 0:1, Радонич, 65 - 0:2, Серникола, 80 - 1:2
"Специя" – "Сассуоло" - 2:2 (2:1)
Голы: Фраттези, 27 - 0:1, Бастони, 30 - 1:1, Нзола, 45 - 2:1, Пинамонти, 50 - 2:2
Положение команд: "Наполи", "Милан", "Лацио", "Аталанта", "Торино", "Рома" - 7, "Интер" - 6, "Ювентус", "Фиорентина" - 5, "Салернитана", "Удинезе", "Специя", "Сассуоло" - 4, "Эмполи" - 2, "Лечче", "Болонья", "Верона", "Сампдория" - 1, "Кремонезе", "Монца" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17