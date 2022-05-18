Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ

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Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", ничью "Манчестер Сити" с "Вест Хэмом", а также поражение "Арсенала" от "Ньюкасла".

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)
Голы: Редмонд, 13 - 1:0, Минамино, 27 - 1:1, Матип, 67 - 1:2

"Ньюкасл" – "Арсенал" - 2:0 (0:0)
Голы: Уайт, 55 (автогол) - 1:0, Бруно Гимараэс, 85 - 2:0

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 2:2 (2:0)
Голы: Боуэн, 24 - 1:0, Боуэн, 45 - 2:0, Грилиш, 49 - 2:1, Цоуфал, 69 (автогол) - 2:2

"Тоттенхэм" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Кейн, 45 (с пенальти) - 1:0

"Эвертон" – "Брентфорд" - 2:3 (2:1)
Голы: Кэлверт-Льюин, 10 - 1:0, Коулмэн, 37 (автогол) - 1:1, Ришарлисон, 45 (с пенальти) - 2:1, Висса, 62 - 2:2, Генри, 64 - 2:3

"Вулверхэмптон" – "Норвич" - 1:1 (0:1)
Голы: Пукки, 37 - 0:1, Аит-Нури, 55 - 1:1

"Уотфорд" – "Лестер" - 1:5 (1:2)
Голы: Жоао Педро, 6 - 1:0, Мэддисон, 18 - 1:1, Варди, 22 - 1:2, Барнс, 46 - 1:3, Варди, 70 - 1:4, Барнс, 86 - 1:5

"Лидс" – "Брайтон" - 1:1 (0:1)
Голы: Уэлбек, 21 - 0:1, Стрейк, 90 - 1:1

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:0)
Голы: Уоткинс, 69 - 1:0, Шлупп, 81 - 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (0:0)
Голы: Алонсо, 60 - 0:1, Роналду, 62 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 90, "Ливерпуль" - 89, "Челси" - 70 (36), "Тоттенхэм" - 68, "Арсенал" - 66, "Манчестер Юнайтед" - 58, "Вест Хэм" - 56, "Вулверхэмптон" - 51, "Лестер" - 48 (36), "Брайтон" - 48, "Брентфорд", "Ньюкасл" - 46, "Кристал Пэлас" - 45 (36), "Астон Вилла" - 44 (36), "Саутгемптон" - 40, "Эвертон" - 36 (36), "Лидс" - 35, "Бернли" - 34 (36), "Уотфорд" - 23, "Норвич" - 22.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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