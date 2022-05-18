Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", ничью "Манчестер Сити" с "Вест Хэмом", а также поражение "Арсенала" от "Ньюкасла".

"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)

Голы: Редмонд, 13 - 1:0, Минамино, 27 - 1:1, Матип, 67 - 1:2

"Ньюкасл" – "Арсенал" - 2:0 (0:0)

Голы: Уайт, 55 (автогол) - 1:0, Бруно Гимараэс, 85 - 2:0

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 2:2 (2:0)

Голы: Боуэн, 24 - 1:0, Боуэн, 45 - 2:0, Грилиш, 49 - 2:1, Цоуфал, 69 (автогол) - 2:2

"Тоттенхэм" – "Бернли" - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 45 (с пенальти) - 1:0

"Эвертон" – "Брентфорд" - 2:3 (2:1)

Голы: Кэлверт-Льюин, 10 - 1:0, Коулмэн, 37 (автогол) - 1:1, Ришарлисон, 45 (с пенальти) - 2:1, Висса, 62 - 2:2, Генри, 64 - 2:3

"Вулверхэмптон" – "Норвич" - 1:1 (0:1)

Голы: Пукки, 37 - 0:1, Аит-Нури, 55 - 1:1

"Уотфорд" – "Лестер" - 1:5 (1:2)

Голы: Жоао Педро, 6 - 1:0, Мэддисон, 18 - 1:1, Варди, 22 - 1:2, Барнс, 46 - 1:3, Варди, 70 - 1:4, Барнс, 86 - 1:5

"Лидс" – "Брайтон" - 1:1 (0:1)

Голы: Уэлбек, 21 - 0:1, Стрейк, 90 - 1:1

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:0)

Голы: Уоткинс, 69 - 1:0, Шлупп, 81 - 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (0:0)

Голы: Алонсо, 60 - 0:1, Роналду, 62 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 90, "Ливерпуль" - 89, "Челси" - 70 (36), "Тоттенхэм" - 68, "Арсенал" - 66, "Манчестер Юнайтед" - 58, "Вест Хэм" - 56, "Вулверхэмптон" - 51, "Лестер" - 48 (36), "Брайтон" - 48, "Брентфорд", "Ньюкасл" - 46, "Кристал Пэлас" - 45 (36), "Астон Вилла" - 44 (36), "Саутгемптон" - 40, "Эвертон" - 36 (36), "Лидс" - 35, "Бернли" - 34 (36), "Уотфорд" - 23, "Норвич" - 22.

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