Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", ничью "Манчестер Сити" с "Вест Хэмом", а также поражение "Арсенала" от "Ньюкасла".
"Саутгемптон" – "Ливерпуль" - 1:2 (1:1)
Голы: Редмонд, 13 - 1:0, Минамино, 27 - 1:1, Матип, 67 - 1:2
"Ньюкасл" – "Арсенал" - 2:0 (0:0)
Голы: Уайт, 55 (автогол) - 1:0, Бруно Гимараэс, 85 - 2:0
"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 2:2 (2:0)
Голы: Боуэн, 24 - 1:0, Боуэн, 45 - 2:0, Грилиш, 49 - 2:1, Цоуфал, 69 (автогол) - 2:2
"Тоттенхэм" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Кейн, 45 (с пенальти) - 1:0
"Эвертон" – "Брентфорд" - 2:3 (2:1)
Голы: Кэлверт-Льюин, 10 - 1:0, Коулмэн, 37 (автогол) - 1:1, Ришарлисон, 45 (с пенальти) - 2:1, Висса, 62 - 2:2, Генри, 64 - 2:3
"Вулверхэмптон" – "Норвич" - 1:1 (0:1)
Голы: Пукки, 37 - 0:1, Аит-Нури, 55 - 1:1
"Уотфорд" – "Лестер" - 1:5 (1:2)
Голы: Жоао Педро, 6 - 1:0, Мэддисон, 18 - 1:1, Варди, 22 - 1:2, Барнс, 46 - 1:3, Варди, 70 - 1:4, Барнс, 86 - 1:5
"Лидс" – "Брайтон" - 1:1 (0:1)
Голы: Уэлбек, 21 - 0:1, Стрейк, 90 - 1:1
"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 1:1 (0:0)
Голы: Уоткинс, 69 - 1:0, Шлупп, 81 - 1:1
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 1:1 (0:0)
Голы: Алонсо, 60 - 0:1, Роналду, 62 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 90, "Ливерпуль" - 89, "Челси" - 70 (36), "Тоттенхэм" - 68, "Арсенал" - 66, "Манчестер Юнайтед" - 58, "Вест Хэм" - 56, "Вулверхэмптон" - 51, "Лестер" - 48 (36), "Брайтон" - 48, "Брентфорд", "Ньюкасл" - 46, "Кристал Пэлас" - 45 (36), "Астон Вилла" - 44 (36), "Саутгемптон" - 40, "Эвертон" - 36 (36), "Лидс" - 35, "Бернли" - 34 (36), "Уотфорд" - 23, "Норвич" - 22.
Не пропустите: Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 мая
-
Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
-
Сборная Украины победила итальянский клуб
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского
-
Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
-
Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"
-
Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ
-
"Барселона" вскоре сделает Дембеле финальное предложение
-
Три важных игрока могут покинуть ЦСКА летом
-
Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити"
-
"Сельта" может подписать Рики Пуча
-
Президент УЕФА рассказал об отношениях с "Реалом" на фоне Суперлиги
-
"Барселона" отказалась от Гайя и Солера
-
"Реал" летом может продать двух испанцев
-
Фердинанд высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
1
ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались
-
"Бетис" может вернуть Ло Чельсо
-
"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18