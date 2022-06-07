Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня

Фото: твиттер сборной Турции/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Италии над Венгрией, разгромное поражение Литвы от Турции, а также ничью Германии и Англии.

Лига А

Группа 3

Италия – Венгрия - 2:1 (2:0)

Голы: Барелла, 30 - 1:0, Пеллегрини, 45 - 2:0, Манчини, 61 (автогол) - 2:1

Германия – Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Хофманн, 50 - 1:0, Кейн, 88 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: Италия - 4, Венгрия - 3, Германия - 2, Англия - 1.

Лига В

Группа 3

Финляндия – Черногория - 2:0 (2:0)

Голы: Похьянпало, 31 - 1:0, Похьянпало, 38 - 2:0

Босния – Румыния - 1:0 (0:0)

Гол: Превляк, 68 - 1:0

Положение команд: Босния, Финляндия - 4, Черногория - 3, Румыния - 0.

Лига С

Группа 1

Литва – Турция - 0:6 (0:2)

Голы: Синик, 2 - 0:1, Синик, 14 - 0:2, Дурсун, 56 (с пенальти) - 0:3, Дурсун, 81 - 0:4, Акгюн, 89 - 0:5, Дервишоглу, 90 - 0:6

Фарерские острова – Люксембург - 0:1 (0:0)

Гол: Родригеш, 74 (с пенальти) - 0:1

Положение команд: Турция, Люксембург - 6, Фарерские острова, Литва - 0.

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