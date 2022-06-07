Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
Фото: твиттер сборной Турции/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить победу Италии над Венгрией, разгромное поражение Литвы от Турции, а также ничью Германии и Англии.
Лига А
Группа 3
Италия – Венгрия - 2:1 (2:0)
Голы: Барелла, 30 - 1:0, Пеллегрини, 45 - 2:0, Манчини, 61 (автогол) - 2:1
Германия – Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Хофманн, 50 - 1:0, Кейн, 88 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: Италия - 4, Венгрия - 3, Германия - 2, Англия - 1.
Лига В
Группа 3
Финляндия – Черногория - 2:0 (2:0)
Голы: Похьянпало, 31 - 1:0, Похьянпало, 38 - 2:0
Босния – Румыния - 1:0 (0:0)
Гол: Превляк, 68 - 1:0
Положение команд: Босния, Финляндия - 4, Черногория - 3, Румыния - 0.
Лига С
Группа 1
Литва – Турция - 0:6 (0:2)
Голы: Синик, 2 - 0:1, Синик, 14 - 0:2, Дурсун, 56 (с пенальти) - 0:3, Дурсун, 81 - 0:4, Акгюн, 89 - 0:5, Дервишоглу, 90 - 0:6
Фарерские острова – Люксембург - 0:1 (0:0)
Гол: Родригеш, 74 (с пенальти) - 0:1
Положение команд: Турция, Люксембург - 6, Фарерские острова, Литва - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4