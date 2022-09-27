Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Испания обыграла Португалию и вышла в "финал четырех". Украина сыграла вничью с Шотландией и не сумела выйти в Лигу А.
Лига А
Группа 2
Португалия – Испания - 0:1 (0:0)
Гол: Мората, 88 - 0:1
Швейцария – Чехия - 2:1 (2:1)
Голы: Фройлер, 29 - 1:0, Эмболо, 30 - 2:0, Шик, 45 - 2:1
Положение команд: Испания - 11, Португалия - 10, Швейцария - 9, Чехия - 4.
Лига В
Группа 1
Украина – Шотландия - 0:0
Ирландия – Армения - 3:2 (1:0)
Голы: Иган, 18 - 1:0, Обафеми, 52 - 2:0, Дашян, 71 - 2:1, Сперцян, 73 - 2:2, Брэйди, 90 (с пенальти) - 3:2
Положение команд: Шотландия - 13, Украина - 11, Ирландия - 7, Армения - 3.
Группа 2
Албания – Исландия - 1:0 (1:0)
Гол: Леняни, 35 - 1:0
Положение команд: Израиль - 8, Исландия - 4, Албания - 2.
Группа 4
Норвегия – Сербия - 0:2 (0:1)
Голы: Влахович, 42 - 0:1, Митрович, 54 - 0:2
Швеция – Словения - 1:1 (1:1)
Голы: Шешко, 28 - 0:1, Форсберг, 42 - 1:1
Положение команд: Сербия - 13, Норвегия - 10, Словения - 6, Швеция - 4.
Лига С
Группа 2
Косово – Кипр - 5:1 (2:0)
Голы: Муслия, 22 - 1:0, Рудани, 45 - 2:0, Рашани, 46 - 3:0, Мурики, 52 - 4:0, Роберж, 81 - 4:1, Мурики, 84 - 5:1
Греция – Северная Ирландия - 3:1 (1:1)
Голы: Пелкас, 14 - 1:0, Лэйвери, 18 - 1:1, Масурас, 55 - 2:1, Манталос, 80 - 3:1
Положение команд: Греция - 15, Косово - 9, Кипр, Северная Ирландия - 5.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4