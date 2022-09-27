Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Испания обыграла Португалию и вышла в "финал четырех". Украина сыграла вничью с Шотландией и не сумела выйти в Лигу А.

Лига А

Группа 2

Португалия – Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Мората, 88 - 0:1

Швейцария – Чехия - 2:1 (2:1)

Голы: Фройлер, 29 - 1:0, Эмболо, 30 - 2:0, Шик, 45 - 2:1

Положение команд: Испания - 11, Португалия - 10, Швейцария - 9, Чехия - 4.

Лига В

Группа 1

Украина – Шотландия - 0:0

Ирландия – Армения - 3:2 (1:0)

Голы: Иган, 18 - 1:0, Обафеми, 52 - 2:0, Дашян, 71 - 2:1, Сперцян, 73 - 2:2, Брэйди, 90 (с пенальти) - 3:2

Положение команд: Шотландия - 13, Украина - 11, Ирландия - 7, Армения - 3.

Группа 2

Албания – Исландия - 1:0 (1:0)

Гол: Леняни, 35 - 1:0

Положение команд: Израиль - 8, Исландия - 4, Албания - 2.

Группа 4

Норвегия – Сербия - 0:2 (0:1)

Голы: Влахович, 42 - 0:1, Митрович, 54 - 0:2

Швеция – Словения - 1:1 (1:1)

Голы: Шешко, 28 - 0:1, Форсберг, 42 - 1:1

Положение команд: Сербия - 13, Норвегия - 10, Словения - 6, Швеция - 4.

Лига С

Группа 2

Косово – Кипр - 5:1 (2:0)

Голы: Муслия, 22 - 1:0, Рудани, 45 - 2:0, Рашани, 46 - 3:0, Мурики, 52 - 4:0, Роберж, 81 - 4:1, Мурики, 84 - 5:1

Греция – Северная Ирландия - 3:1 (1:1)

Голы: Пелкас, 14 - 1:0, Лэйвери, 18 - 1:1, Масурас, 55 - 2:1, Манталос, 80 - 3:1

Положение команд: Греция - 15, Косово - 9, Кипр, Северная Ирландия - 5.

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