Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа

Теги динамо киевжальгирисбуде-глимтференцварош

Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа

3 августа состоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить разгромное поражение "Жальгириса" от "Бодо-Глимт", а также победу киевского "Динамо" на "Штурмом".

"Динамо" Киев Украина – "Штурм" Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Караваев, 28 - 1:0

"Карабах" Азербайджан – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:1)
Голы: Боли, 17 - 0:1, Овусу, 34 - 1:1

"Буде-Глимт" Норвегия – "Жальгирис" Литва - 5:0 (2:0)
Голы: Ветлесен, 33 (с пенальти) - 1:0, Пеллегрино, 36 - 2:0, Сальвесен, 58 - 3:0, Хойбротен, 61 - 4:0, Эспейорд, 90 - 5:0

"Маккаби" Хайфа Израиль – "Аполлон" Кипр - 4:0 (1:0)
Голы: Пеберн, 38 (автогол) - 1:0, Аль-Фаз, 54 - 2:0, Аль-Фаз, 62 - 3:0, Пьерро, 79 - 4:0

"Црвена Звезда" Сербия – "Пюник" Армения - 5:0 (3:0)
Голы: Букари, 29 - 1:0, Кангва, 33 - 2:0, Букари, 44 - 3:0, Букари, 70 - 4:0, Митрович, 77 - 5:0

Не пропустите: Бельерин хочет уйти из "Арсенала". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 августа

Главные новости дня: 3 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов