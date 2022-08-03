Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа
3 августа состоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить разгромное поражение "Жальгириса" от "Бодо-Глимт", а также победу киевского "Динамо" на "Штурмом".
"Динамо" Киев Украина – "Штурм" Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Караваев, 28 - 1:0
"Карабах" Азербайджан – "Ференцварош" Венгрия - 1:1 (1:1)
Голы: Боли, 17 - 0:1, Овусу, 34 - 1:1
"Буде-Глимт" Норвегия – "Жальгирис" Литва - 5:0 (2:0)
Голы: Ветлесен, 33 (с пенальти) - 1:0, Пеллегрино, 36 - 2:0, Сальвесен, 58 - 3:0, Хойбротен, 61 - 4:0, Эспейорд, 90 - 5:0
"Маккаби" Хайфа Израиль – "Аполлон" Кипр - 4:0 (1:0)
Голы: Пеберн, 38 (автогол) - 1:0, Аль-Фаз, 54 - 2:0, Аль-Фаз, 62 - 3:0, Пьерро, 79 - 4:0
"Црвена Звезда" Сербия – "Пюник" Армения - 5:0 (3:0)
Голы: Букари, 29 - 1:0, Кангва, 33 - 2:0, Букари, 44 - 3:0, Букари, 70 - 4:0, Митрович, 77 - 5:0
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