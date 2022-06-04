Успех Армении, провал Англии, ничья Италии и Германии: результаты Лиги наций 4 июня

Фото: твиттер сборной Армении/Автор неизвестен

4 июня состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить сенсационное поражение Англии от Венгрии, неожиданную победу Армении над Ирландией, а также ничью между Италией и Германией.

Лига А

Группа 3

Венгрия – Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Собослаи, 66 (с пенальти) - 1:0

Италия – Германия - 1:1 (0:0)

Голы: Пеллегрини, 70 - 1:0, Киммих, 73 - 1:1

Положение команд: Венгрия - 3, Италия, Германия - 1, Англия - 0.

Лига В

Группа 1

Армения – Ирландия - 1:0 (0:0)

Гол: Сперцян, 74 - 1:0

Положение команд: Армения - 3 (1), Украина, Шотландия - 0 (0), Ирландия - 0 (1).

Группа 3

Финляндия – Босния - 1:1 (1:0)

Голы: Пукки, 45 (с пенальти) - 1:0, Превляк, 90 - 1:1

Черногория – Румыния - 2:0 (0:0)

Голы: Мугоша, 66 - 1:0, Вукчевич, 87 - 2:0

Положение команд: Черногория - 3, Финляндия, Босния - 1, Румыния - 0.

Лига С

Группа 1

Турция – Фарерские острова - 4:0 (1:0)

Голы: Ундер, 37 - 1:0, Дервишоглу, 47 - 2:0, Дурсун, 82 - 3:0, Демирал, 85 - 4:0

Литва – Люксембург - 0:2 (0:1)

Голы: Синани, 44 - 0:1, Синани, 78 - 0:2

Положение команд: Турция, Люксембург - 3, Литва, Фарерские острова - 0.

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