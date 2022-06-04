Успех Армении, провал Англии, ничья Италии и Германии: результаты Лиги наций 4 июня
Фото: твиттер сборной Армении/Автор неизвестен
4 июня состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить сенсационное поражение Англии от Венгрии, неожиданную победу Армении над Ирландией, а также ничью между Италией и Германией.
Лига А
Группа 3
Венгрия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Собослаи, 66 (с пенальти) - 1:0
Италия – Германия - 1:1 (0:0)
Голы: Пеллегрини, 70 - 1:0, Киммих, 73 - 1:1
Положение команд: Венгрия - 3, Италия, Германия - 1, Англия - 0.
Лига В
Группа 1
Армения – Ирландия - 1:0 (0:0)
Гол: Сперцян, 74 - 1:0
Положение команд: Армения - 3 (1), Украина, Шотландия - 0 (0), Ирландия - 0 (1).
Группа 3
Финляндия – Босния - 1:1 (1:0)
Голы: Пукки, 45 (с пенальти) - 1:0, Превляк, 90 - 1:1
Черногория – Румыния - 2:0 (0:0)
Голы: Мугоша, 66 - 1:0, Вукчевич, 87 - 2:0
Положение команд: Черногория - 3, Финляндия, Босния - 1, Румыния - 0.
Лига С
Группа 1
Турция – Фарерские острова - 4:0 (1:0)
Голы: Ундер, 37 - 1:0, Дервишоглу, 47 - 2:0, Дурсун, 82 - 3:0, Демирал, 85 - 4:0
Литва – Люксембург - 0:2 (0:1)
Голы: Синани, 44 - 0:1, Синани, 78 - 0:2
Положение команд: Турция, Люксембург - 3, Литва, Фарерские острова - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4