Усман Дембеле - лучший ассистент 2022 года в топ-лигах

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

Французский фланговый нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отдал два ассиста в матче 36-го тура Ла Лиги против "Сельты" (3:1).

Эти результативные передачи стали для игрока уже 9-й и 10-й соответственно в 2022 году в рамках Примеры, что является лучшим результатом среди европейских топ-5 лиг.

Второе место с 9 ассистами в Лиге 1 занимает аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

На третьем месте расположились Деян Кулусевски ("Тоттенхэм"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд) и Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), на счету которых по 8 результативных пасов в своих чемпионатах в текущем году.

Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле отдал 13 ассистов.

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