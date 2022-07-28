Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай собираются провести ЧМ-2030.

Как сообщила Уругвайская футбольная ассоциация, четыре страны подадут совместную заявку на проведение турнира.

Ожидается, что 2 августа заявку южноамериканских стран представят официально.

Конкурировать южноамериканские страны будут с совместной заявкой Испании и Португалии.

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