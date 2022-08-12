"Урал" впервые не проиграл в РПЛ

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"Урал" впервые не проиграл в РПЛ

Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура РПЛ "Факел" и "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Факел", набрав три очка, вышел на 12-е место в турнирной таблице. "Урал" с 1 очком остался на последней, 16-й позиции.

"Факел" – "Урал" - 0:0

"Факел": Свинов, Черов, Суслов, Божин (Дашаев, 83), Морозов (Магаль, 63), Альшин, Акбашев, Мендель (Шаваев, 83), Дмитриев (Квеквескири, 83), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).

"Урал": Помазун, Бевеев, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Подберезкин (Каштанов, 80), Мишкич, Коновалов (Сунгатулин, 87), Егорычев (Юшин, 87), Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.

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